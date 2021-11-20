Объем инвестиций в моногороде на Ставрополье вырос в 2,5 раза за пять лет

СТАВРОПОЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Вложения в экономику моногорода Невинномысска на Ставрополье за пять лет увеличились с 8 млрд рублей до 20 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава города Михаил Миненков.

"За последние пять лет и на ближайший трехлетний инвестиционный период объем инвестиционного портфеля Невинномысска оценивается в 200 млрд рублей. Мы начинали с 8 млрд рублей инвестиций [в 2016 году], на сегодня эта цифра составляет в среднем порядка 20 млрд рублей в год", - сказал он.

Миненков отметил, что инвестиционные программы реализуют крупные предприятия "Невинномысский азот" и "Арнест", молочный комбинат и другие.

"Это и производство изделий из пенополистирола, закладка интенсивных фруктовых садов, строительство плодохранилища, производство кондитерских изделий, игровых комплексов, сушеных овощей и фруктов, создание оздоровительного комплекса, активно развивается швейное производство, завод по производству строительных материалов и смесей, строительство гидрометаллургического завода, активно сейчас идет работа по этому направлению, создаются площадки под логистические центры", - пояснил глава города.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".