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Мантуров сообщил, что РФ в 2022 году сможет произвести 2 млрд доз вакцин от коронавируса

Как отметил глава Минпромторга, в настоящее время введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов препаратов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия в следующем году сможет выйти на объем выпуска 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1".

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"У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в 2 млрд", - сказал он. Это позволяют сделать мощности внутри страны, пояснили ТАСС в Минпромторге РФ.

Мантуров сообщил, что сейчас введено в гражданский оборот более 100 млн комплектов вакцин. "Это и двухкомпонентный "Спутник V", и лайт ["Спутник Лайт"], и другие вакцины, которые в России зарегистрированы. И до конца года будет произведено всего 300 млн доз", - добавил он.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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