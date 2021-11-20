Прямое авиасообщение откроется между Махачкалой и Волгоградом 30 ноября

МАХАЧКАЛА, 20 ноября. /ТАСС/. Регулярные авиарейсы откроются из Волгограда в Махачкалу 30 ноября. Билеты уже в продаже, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"30 ноября аэропорт Махачкалы примет первый прямой регулярный рейс из Волгограда. Билеты уже в продаже. Вылеты запланированы по вторникам и четвергам на самолетах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, время в пути составляет один час 15 минут.

"Расписание вылетов из аэропорта Махачкалы по вторникам в 22:35 с прибытием в Волгоград в 23:50; по четвергам в 20:10 с прибытием в Волгоград в 21:25", - добавила она.