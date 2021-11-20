Centerra gold убрала из списка активов рудник Кумтор

БИШКЕК, 20 ноября. /ТАСС/. Канадская компания Centerra gold, которая занималась в Киргизии разработкой золоторудного месторождения Кумтор, исключила его из списка своих активов на своем балансе. Об этом в субботу говорится в заявлении главы киргизского кабинета министров Акылбека Жапарова, которое распространила его пресс-служба.

"Несколько часов назад, поздно вечером в пятницу, 19 ноября, по канадскому времени после завершения биржевых торгов компания Centerra gold приняла решение признать, что ей больше не принадлежит национальное достояние кыргызского народа - месторождение Кумтор. Centerra gold была вынуждена списать со своей балансовой стоимости $926 млн и отразить факт потери контроля над рудником Кумтор", - цитирует его.

По его словам, это решение принято компанией по требованию Комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио (Канада).

"Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Мы считаем, что международное сообщество скоро убедится в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет министров продолжит активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызской Республики", - заключил Жапаров.

Кумтор находится в северо-восточной части Киргизии, ежегодно на руднике добывалось около 15 тонн золота. Его разработкой с середины 90-х годов прошлого века занимались Centerra gold, однако весной нынешнего года власти Киргизии ввели на предприятии внешнее управление, что фактически сделало правительство республики его единственным владельцем.