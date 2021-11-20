Госпрограмма развития СКФО позволит сохранить темпы развития АПК в Дагестане

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реализация госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа, продленная до 2030 года, позволит укрепить развитие промышленного и сельскохозяйственного комплексов региона. Такое мнение высказал ТАСС врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России Владислав Толстюк.

"Следует отметить, что агропромышленный комплекс Республики Дагестан развивается достаточно активно, и занимает лидирующую позицию в СКФО. Это поголовье крупного и мелкого рогатого скота, отрасль виноградарства, рисопереработка, добыча рыбы и ее переработка. Реализация программы развития СКФО позволит сохранить набранные темпы и укрепить развитие промышленного и сельскохозяйственного комплексов региона", - сказал он.

По его словам, за счет реализации госпрограммы в республике предполагается увеличение объема инвестиций, в том числе в основной капитал и в создание рабочих мест. Особое внимание уделят строительству спортивных объектов, объектам дошкольного образования и благоустройству территорий.

"Регион является действительно уникальным и многообразным благодаря природно-климатическим и историко-культурным особенностям. В следствие чего, является объектом повышенного внимания у туристов. Реализация мероприятий госпрограммы позволит вывести на должный уровень туристско-рекреационный комплекс республики и обеспечить безопасность туристов", - добавил Толстюк.

Для Дагестана важно определить наиболее проблемные направления развития и оптимально распределить финансовые возможности региона, считает врио постпреда. "Темпы развития Республики Дагестан не стоят на месте, но по основным показателям социально-экономического развития уступают другим регионам Российской Федерации, и регион, к сожалению, остается дотационным. В республике стоит основная задача - в ближайшее время подняться в списке отставания от других экономически развитых регионов, чтобы достигнуть средних показателей по России, в решении которой важную роль играет госпрограмма развития СКФО", - отметил Толстюк.