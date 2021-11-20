Власти Франции направят €1,9 млрд на развитие туризма в стране

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Франции направит €1,9 млрд на развитие туристической отрасли в республике. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Info со ссылкой на премьер министра страны Жана Кастекса.

Во время своей поездки по департаменту Эндр и Луара Кастекс заявил, что "иностранные туристы постепенно возвращаются в страну". При этом он выразил убежденность в том, что туристическая отрасль нуждается в поддержке. "Я убежден, что нам надо сосредоточиться на инвестициях в модернизацию", - добавил он.

Как сообщает радиостанция, представленный Кастексом план, который рассчитан на 10 лет, предусматривает, в частности, выделение €750 млн в виде кредитов на модернизацию малым и средним предприятиям, связанным с туристической отраслью. Кроме того, правительство поддержит инфраструктурные проекты, планы в цифровой области, а также проекты, которые будут продвигать культурное наследие. План предусматривает и подготовку высококвалифицированных кадров для туристической отрасли.