Для помощи застрявшим на Северном морском пути судам организовали оперативный штаб

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по спасательной операции организован для оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжелые ледовые условия в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В акватории СМП работают три атомных ледокола: "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" (все три входят в состав Атомфлота). Однако, судя по ситуации, сложившейся в восточной части СМП, усилий этих трех атомоходов недостаточно - там скопилось достаточно большое количество судов, ожидающих своей очереди на проводку.

"В целях оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжелые ледовые условия, создан оперативный штаб по организации спасательной операции под руководством дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом", - сказали в министерстве.

В Минвостокразвития подчеркнули, что навигация в ноябре была организована исходя из некорректного прогноза ледовой обстановки. В настоящий момент в восточном направлении от Мурманска на Чукотку требуется ледокольная поддержка судов с социально значимыми грузами и грузами снабжения с назначением в порт Певек. На данный момент проведены совещания с заинтересованными сторонами, по результатам которых разработана расстановка ледокольного флота в акватории СМП на ноябрь - декабрь, при которой будут выполнены все обязательства перед операторами национальных инфраструктурных проектов в Арктике, а также осуществлена проводка находящихся в акватории СМП судов.

Обстановка на судне "Михаил Сомов"

"Михаил Сомов" - одно из судов, застрявших на Севморпути, находится с западной стороны пролива Вилькицкого в ожидании ледокольной проводки, передает корреспондент ТАСС с судна. Сейчас на судне режим экономии воды и топлива.

"По заявлению Росатомфлота, ледокол "Вайгач" должен подойти к нам 27 ноября для дальнейшей проводки на запад. Не сбылись прогнозы по ледовой обстановке, лед толще, чем обычно в это время года, самостоятельное движение судов такого класса, как наш, без ледокольной проводки невозможно. <…> На судне ситуация спокойная. Топлива, пресной воды и продуктов нам хватит на 10 дней", - сообщил ТАСС капитан судна "Михаил Сомов" Виктор Гиль.

По его словам, если ледокол подойдет 27-28 ноября, из ледового плена судну придется выбираться до пяти суток и еще столько же идти до Архангельска.

"Получается, до ближайшего порта примерно 20 дней. Дело в торошении льда, наслоении льдин друг на друга, толщина таких нагромождений доходит до полутора метров. Ситуация крайне тяжелая", - пояснил капитан.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГУП "Атомфлот" (предприятие госкорпорации "Росатом"), ледокол "Вайгач" довел караван из пяти теплоходов (Uhl Fusion, Golden Pearl, Golden Suek, Nordic Qinngua, Nordic Nuluujaak) до мыса Дежнева (крайняя восточная точка СМП). В настоящий момент ледокол идет к порту Певек, где будет сформирован караван из трех судов - "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" - для дальнейшей проводки в западном направлении.

Ледовая обстановка на Севморпути

Ранее генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка сообщал, что впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше. Фактически с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно.