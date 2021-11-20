Проекты петербургских ученых в 2022 году получат поддержку в сумме более 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Социально-экономические проекты петербургских ученых получат в 2022 году поддержку в общей сумме не менее 100 млн рублей с учетом паритетного софинансирования из средств городского бюджета и Российского научного фонда. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

"Соглашение с Российским научным фондом позволит не только обеспечить качественную экспертизу проектов петербургских научных организаций, но и привлечь дополнительные средства на их реализацию. В общей сложности победители регионального конкурса Российского научного фонда в 2022 году получат как минимум 100 млн рублей с учетом паритетного софинансирования правительства Санкт-Петербурга и фонда", - рассказал Владимир Княгинин.

"Все эти проекты будут направлены на решение актуальных задач в сфере социально-экономического развития города", - добавил он.

Ранее в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщали о заключении соглашения о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и Российским научным фондом. По их информации, из 250 заявок эксперты отберут лучшие проекты ведущих научных коллективов. Уже в 2022 году на финансирование (50 млн предоставит правительство и еще 50 млн фонд) смогут рассчитывать те проекты, которые разрабатывались с учетом интересов социально-экономического развития города. Результаты конкурса станут известны в марте 2022 года.