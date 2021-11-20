РБК: РЖД отменит часть поездов на нескольких направлениях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество ОАО "РЖД") отменит ряд поездов на нескольких направлениях или увеличит интервалы их курсирования. Как сообщает РБК со ссылкой на телеграмму "дочки" РЖД, всего приостановка продажи билетов коснется 44 поездов.

В пресс-службе компании пояснили РБК, что пересмотр графика связан с потребительским спросом. Речь идет о поездах, следующих в том числе по маршрутам Москва - Санкт-Петербург, Москва - Мурманск, Москва - Волгоград, Санкт-Петербург - Адлер, Вологда - Санкт-Петербург, а также о поезде "Стриж" сообщением Москва - Нижний Новгород.

Отмечается, что альтернативные составы курсируют на всех направлениях, затронутых изменениями, а при необходимости расписание снова будет пересмотрено. "В случае необходимости и высокой востребованности графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности", - цитирует издание пресс-службу ФПК.

При этом сообщается, что в новогодний период будет назначено около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным маршрутам.