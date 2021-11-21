NYT: сын Байдена в 2016 году помогал китайской фирме в покупке кобальтового рудника

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная фирма, связанная с сыном действующего президента США Джо Байдена Хантера, в 2016 году способствовала покупке китайской компанией кобальтового рудника в Демократической Республике Конго (ДРК). Как сообщает в субботу газета The New York Times, причастность Хантера Байдена к сделке привлекла внимание на фоне усилий администрации США по наращиванию производства электромобилей, для которого требуется этот металл.

Издание со ссылкой на данные китайских регуляторов сообщает, что в 2013 году Хантер Байден вместе с двумя другими гражданами США участвовал в создании фирмы BHR, зарегистрированной в Шанхае. Они получили 30% акций компании, которая на 70% принадлежит или контролируется китайскими инвесторами, включая Bank of China.

В 2016 году BHR участвовала в сделке по приобретению китайской компанией China Molybdenum рудника Тенке-Фунгуруме в ДРК у американской Freeport - McMoRan. В частности, BHR занималась привлечением средств для выкупа ценных бумаг у миноритарного акционера - канадской фирмы Lundin Mining.

По данным газеты, фирме, в правление которой входил сын Байдена, удалось привлечь в этих целях $1,14 млрд. В результате сделки China Molybdenum получила около 80% акций одного из крупнейших в мире кобальтовых рудников. Представитель Белого дома ответил отрицательно на вопрос журналистов издания о том, знает ли действующий американский лидер о сделке с участием компании, связанной с его сыном.

В октябре прошлого года американские СМИ опубликовали электронную переписку Хантера Байдена. Из нее следует, что он мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Корреспонденция также может свидетельствовать о наличии финансовых связей между семьей Байдена и китайскими компаниями.

9 декабря прошлого года Хантер Байден признал, что федеральная прокуратура в штате Делавэр проводит расследование, касающееся его налоговых отчислений. Затем стало известно, что проверку ведут и органы прокуратуры Нью-Йорка. По сведениям газеты Politico, разбирательство не ограничивается налоговыми вопросами. Как отметил источник издания, еще в прошлом году правоохранительные органы Делавэра и Вашингтона занялись проверкой зарубежных связей Хантера Байдена и выяснением его возможной причастности к отмыванию денег.