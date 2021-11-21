Исследование: россияне в 1,6 раза увеличили число покупок в офлайн-магазинах в 2021 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россияне за три квартала 2021 года в сравнении с тем же периодом годом ранее увеличили в 1,6 раза число покупок в офлайн-магазинах. При этом число онлайн-заказов снизилось всего на 12% в сравнении с 2020 годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС). Банк входит в пятерку крупнейших эквайеров России.

"По данным банка "Русский стандарт", число покупок в традиционных магазинах выросло на 56% за три квартала 2021 года. В то же время количество онлайн-заказов снизилось на 12% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), - отмечается в исследовании. - Более яркая динамика оказалась по сумме покупок. Так, в интернете стали покупать на 16% меньше, а оборот офлайн-магазинов, напротив, увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года".

Пока средняя сумма одного платежа в онлайне остается выше, чем в офлайне. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что россияне привыкли заказывать в интернете реже, но на более крупные суммы, тогда как зайти в магазин могут по пути домой или на работу. "Но, следуя тренду, средний чек онлайн-заказов снизился до 1 290 рублей за три квартала текущего года против 1 357 рублей в 2020 году. А средняя сумма одной покупки в традиционных магазинах, наоборот, выросла до 1 108 рублей, хотя в аналогичном периоде прошлого года она составляла 1 081 рублей", - говорится в исследовании.

В рамках исследования были изучены количество, сумма, средние чеки онлайн- и офлайн-покупок за три квартала 2021 и 2020 годов в эквайринговой сети "Русского стандарта".