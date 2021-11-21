В КЧР планируют выделить 25 млн рублей на субсидии для производителей свеклы в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены направить 25 млн рублей на субсидии для аграриев, которые занимаются производством сахарной свеклы, в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве финансов КЧР.

"В проекте бюджета третий год подряд в целях развития свеклосахарного производства в Карачаево-Черкесской Республике предусмотрены средства на предоставление субсидий на поддержку свеклосахарного производства в сумме 25 млн рублей", - сообщили в министерстве.

Согласно информации Федеральной службы государственной статистики по СКФО, аграрии Карачаево-Черкесии увеличили в 2021 году посевные площади под сахарную свеклу почти на 20% - до 4,6 тыс. га.

В Министерстве сельского хозяйства КЧР отметили, что увеличение площадей произошло в том числе благодаря субсидированию отрасли. Для увеличения производства продукции аграриям региона предложено проведение работ по строительству оросительной системы в рамках программы "Развитие мелиоративного комплекса РФ". Прогнозируемый объем производства сахарной свеклы в 2021 году составлял более 170 тыс. тонн. В 2020 году сахарной свеклы было посеяно на площади 3,8 тыс. га, собрано 134,3 тыс. тонн.

Республиканская целевая программа по выделению субсидий фермерам, выращивающим свеклу с последующей реализацией сахарному заводу, стартовала в 2019 году. Субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тыс. га и производить около 260 тыс. тонн сахарной свеклы в год.