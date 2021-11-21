Кабмин выделил регионам 1,1 млрд руб. на доплаты неработающим пенсионерам

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,1 млрд рублей на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе кабмина, выплаты коснутся тех пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума.

"Финансирование получат 15 регионов, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. Среди таких регионов - Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа", - указано в сообщении.

В сообщении отмечается, что социальные доплаты получают неработающие пенсионеры, общая сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан.

Вопрос об указанной мере поддержке был рассмотрен и одобрен 17 ноября на заседании правительства.