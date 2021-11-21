FT: биржевые регуляторы Гонконга изучают планы "Русала" по разделению активов

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Биржевые регуляторы Гонконга изучают планы "Русала" по разделению активов компании, акции которой котируются на Гонконгской фондовой бирже. Об этом сообщила в воскресенье газета Financial Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении материалы электронной переписки, касающиеся жалобы, которую регулирующие органы получили от лондонского хедж-фонда Odey Asset Management.

По данным издания, в фонде, которому принадлежат деривативы "Русала", выражают беспокойство в связи с достигнутым "Суалом" и En+ Олега Дерипаски соглашением выделить высокоуглеродные активы "Русала" в отдельную компанию. Представители Odey Asset Management опасаются, что договоренность крупнейших акционеров компании может поставить под угрозу интересы миноритариев. FT утверждает, что фонд добивается лишения "Суала" и En+ права голоса в вопросе о разделении активов.

В "Русале" заявили FT, что компании неизвестно о каких-либо проверках, проводимых Гонконгской фондовой биржей, которая, в свою очередь, отказалась от комментариев.

"В вопросе о разделении активов все ясно, этот процесс принесет выгоду всем акционерам, - говорится в приводимом в статье заявлении "Русала". - Два направления бизнеса имеют разные траектории и стратегии по декарбонизации деятельности, однако у них одна цель на 2050 год - достижение углеродной нейтральности".

Издание указывает, что Odey Asset Management может добиваться от "Русала" изменения политики выплаты дивидендов в обмен на поддержку разделения активов компании. По словам Генри Стила, который управляет активами фонда, сложившаяся ситуация обсуждалась им с руководством "Русала" и En+.

"Мы признательны за продолжающееся взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, в особенности с правлением En+ и "Русала", что должно свести к нулю возможность потенциальных или предполагаемых конфликтов с миноритарными акционерами", - заявил он FT.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия - ранее сообщал, что планирует выделить высокоуглеродный бизнес в отдельную структуру. Гендиректор компании Евгений Никитин в интервью ТАСС отмечал, что завершить разделение активов планируется в первом полугодии 2022 года. Однако затем в компании приняли решение приостановить этот процесс в связи с введением в России экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию. Компания будет вынуждена провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.