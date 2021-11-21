Металлургический комбинат в ЛНР произвел первые 500 тонн стали для экспорта в Россию

ЛУГАНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Цех по производству толстолистовой стали "Алчевского металлургического комбината" (АМК) в Луганской народной республики в первый день после запуска произвел 500 тонн продукции для реализации в России. Об этом в воскресенье сообщило агентство Луганскинформцентр.

"Сегодня 21 ноября осуществлен запуск цеха в работу. Цех производит толстолистовой прокат, который пользуется определенным спросом на рынке Российской Федерации и в связи с выходом указа президента Российской Федерации [Владимира Путина], с возможностью заключения договоров и возможностью реализации данного продукта на территории Российской Федерации цех возобновил работу и свое производство", - приводит агентство слова начальника цеха Андрея Плиса.

По словам Плиса, в первый день работы цеха было произведено 500 тонн готовой продукции, а до конца ноября планируется произвести еще 10 000 тонн. "Производственные задачи перед цехом поставлены в декабре уже выйти на показатели около 40-45 тыс. тонн готового проката за месяц с перспективой дальнейшего развития и наращивания производства", - сообщил начальник цеха.

По данным агентства, в октябре этого года АМК и другие крупные металлургические и коксохимические предприятия республик Донбасса, ранее находившиеся под управлением ЗАО "Внешторгсервис", были переданы ООО "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК) с целью развития производства. В частности, под управлением ЮГМК находится Алчевский меткомбинат.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ, который предусматривает оказание гуманитарной поддержки населению неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Глава государства поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет и об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими.

Кроме того, правительству также в месячный срок поручено обеспечить признание в РФ сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий.