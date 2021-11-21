Мосбиржа планирует 22 ноября возобновить торги облигациями "Роснано"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московская биржа планирует в понедельник возобновить торги облигациями "Роснано", сообщили в пресс-службе торговой площадки.

На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России, следует из комментария.

"Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами "Роснано" с понедельника. Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - добавили на Московской бирже.