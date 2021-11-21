{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосбиржа планирует 22 ноября возобновить торги облигациями "Роснано"

На торговой площадке обращаются девять выпусков облигаций компании общим объемом 71,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московская биржа планирует в понедельник возобновить торги облигациями "Роснано", сообщили в пресс-службе торговой площадки.

На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России, следует из комментария.

"Биржа планирует возобновить торги ценными бумагами "Роснано" с понедельника. Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - добавили на Московской бирже.

Теги
Россия
Кипр распространил уведомление о начале бурения скважины на газовом месторождении
Подготовительные и буровые работы будут проводить с 19 ноября 2021 года по 30 января 2022 года
Читать полностью