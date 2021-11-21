Тегеран и Баку могут скоро подписать нефтегазовое соглашение по Каспию

ТЕГЕРАН, 21 ноября. /ТАСС/. Иран и Азербайджан в ближайшие недели могут подписать соглашение о совместной разработке нефтегазовых месторождений на Каспийском море. Об этом заявил в воскресенье министр нефти Ирана Джавад Оуджи после прошедшей в Тегеране встречи с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

"Конструктивная встреча прошла с азербайджанской делегацией, и были достигнуты важные договоренности", - цитирует его агентство Shana. Политик выразил надежду, что "в течение ближайших недель будет подписано хорошее соглашение с Азербайджаном в нефтегазовой сфере и разработке месторождений нефти и газа на Каспийском море".

"В ходе переговоров достигнута договоренность о своповых поставках газа в Азербайджан через Иран из соседних стран, включая Туркмению", - добавил он.

В августе иранская сторона объявила об обнаружении крупнейшего в стране месторождения природного газа в иранском секторе Каспийского моря, которое получило название "Чалус".