Эксперты: продовольственные цены в России могут оставаться на повышенном уровне до лета

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Цены на продовольствие в России могут оставаться на повышенном уровне вплоть до лета 2022 года, но инфляция будет близка к сезонной норме уже весной-летом, а на конец года может достигнуть 4 - 4,5%. Это следует из опубликованного макроэкономического обзора рейтингового агентства АКРА.

почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

Высокая инфляция: почему растут цены и каким этот рост может быть в 2022 году

"Весьма вероятно, что цены на энергетические товары упадут весной 2022 года или ранее. Продовольственные цены при этом могут оставаться на повышенном уровне вплоть до лета будущего года. При этом мы ожидаем, что инфляция в выражении месяц к месяцу будет близка к сезонной норме уже весной-летом будущего года", - указано в документе.

Эксперты АКРА отмечают, что суммарный вклад внутренних факторов в инфляцию в России в настоящее время составляет 6,3 - 6,7 п. п. в годовом выражении (из общего показателя инфляции по состоянию на октябрь 2021-го на уровне 8,1% к уровню 2020-го), но к концу 2022 года он достигнет 4,2 - 4,7 п. п. "Причинами такой динамики станут жесткая денежно-кредитная политика, сдержанная индексация регулируемых цен и тарифов, нейтральная бюджетная политика, а также вероятное улучшение ситуации на внутренних рынках продовольствия", - отмечают в агентстве.

Суммарный вклад внешних факторов в инфляцию в России в настоящее время составляет 1,4 - 1,8 п. п. "Если наши предположения о динамике цен на базовые биржевые товары оправдаются, вклад внешних факторов в инфляцию снизится до 0 - 0,2 п. п. к середине следующего года и может стать слабоотрицательным к концу года", - указывают в АКРА.

В базовом сценарии АКРА среднегодовая инфляция в России в 2022 году снизится до 5,5 - 6%, а показатель декабрь к декабрю может достигнуть отметки 4 - 4,5%, приблизившись к целевому уровню.

"В связи с этим на протяжении большей части 2022 года денежно-кредитная политика Банка России будет достаточно жесткой, однако во втором полугодии вполне возможно ее быстрое смягчение. При этом ключевая ставка будет превышать нейтральный уровень (5-6%) на протяжении более длительного промежутка времени: в течение 2022-го и части 2023 года", - указано в прогнозе.