Исследование: банки России подняли ипотечные ставки по базовым программам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Крупные российские банки за последние две недели повысили ставки по базовым ипотечным программам в среднем на 0,4 - 1 процентный пункт. При этом стоимость льготной ипотеки пока остается на прежнем уровне или даже дешевеет у отдельных кредитных организаций, свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС) и банков, опрошенных ТАСС.

Банк России на заседании 22 октября шестой раз подряд повысил ключевую ставку, в совокупности на 3,25 п. п., доведя ее до уровня 7,5% годовых, и дал сигнал о ее возможном дальнейшем повышении вплоть до 1 п. п. Глава регулятора Эльвира Набиуллина при этом отмечала, что ужесточение денежно-кредитной политики не противоречит доступности ипотеки в России, а сдерживает рост ипотечных ставок. Она подчеркивала, что ставки по ипотечным кредитам сейчас немного выше, чем были во время действия льготной программы, они при этом выросли намного меньше, чем ключевая ставка.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предоставленным ТАСС, полная стоимость ипотечных кредитов (процентная ставка плюс иные обязательные платежи) в России с января по сентябрь в среднем выросла на 0,6 п. п. - с 8,6% до 9,2% годовых. Согласно информации мониторинга ДОМ.РФ на 15 ноября 2021 года, средневзвешенные ставки предложения по кредитам на новостройки составили 8,87%, на готовое жилье - 9,26%, по кредитам, выданным на цели рефинансирования, - 8,66%.

Аккуратные шаги

На прошлой неделе ВТБ и Сбербанк объявили о повышении ставок по базовым ипотечным продуктам. Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по ипотеке на новостройки на 0,4 п. п. - до 8,8%, на вторичное жилье - на 0,6 п. п. - до 9,1%. Стоимость ипотечного кредита на готовое жилье увеличилась с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых.

ВТБ анонсировал изменение ипотечных ставок с 22 ноября. Банк повысит ставки по своим ипотечным продуктам на 0,7 п. п., до 9%, как для готового, так и для строящегося жилья. В ВТБ отметили, что такое решение было принято "с учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ по ее росту в декабре, а также повышения ипотечных ставок другими игроками".

Также за прошедшие две недели о повышении ипотечных ставок сообщил Россельхозбанк, по базовым программам со страхованием жизни рост ставок на "первичке" составил 0,7 - 0,9 п. п., на "вторичке" - 0,45 - 0,7 п. п. Райффайзенбанк по базовым программам повысил ставки на "первичке" и "вторичке" на 0,4 - 1 п. п. в зависимости от условий кредитования. "Росбанк Дом" по базовым программам повысил ставки в среднем на 0,75 п. п. Максимальные ставки по базовым программам в банках превысили 10%.

"Абсолют банк" по базовым программам повысил ставки на 0,5 п. п. Максимальная ипотечная ставка в кредитной организации достигла 11,25%.

Госпрограммы против рынка

В то же время российские банки продолжают снижать ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой. Так, по данным ДОМ.РФ, за прошедшую неделю в рамках программы "Семейная ипотека" ставки снизились на 0,14 п. п. - до 4,83%. По другим льготным госпрограммам ставки также остаются на минимуме, отмечают в ДОМ.РФ. По "Льготной ипотеке" - 5,97% (-0,02 п. п. с 22 октября), по "Дальневосточной ипотеке" - 0,13% (без изменений).

В частности, на прошлой неделе Сбербанк снизил ставки по семейной ипотеке на 0,3 п. п. при первом взносе от 20%.

В ВТБ ставки в рамках госпрограмм после повышения ставок по базовой линейке останутся без изменений: по "семейной" ипотеке - от 4,7% (от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе), по господдержке-2020 - от 5,75%, по Дальневосточной - фиксированный 0,1%. В банке пояснили, что по этим программам оформляется каждый пятый ипотечный кредит.

Также ДОМ.РФ по семейной ипотеке понизил ставки на 0,1 п. п., минимальная ставка по госпрограммам в банке составляет 4%.