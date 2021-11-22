Рогозин заявил, что РФ получит российский интернет из космоса в 2024 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Программа "Сфера" позволит России получить в 2024 году интернет из космоса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса", - сказал Рогозин.

По его словам, госкорпорация уже получила первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В следующем году на "Сферу" будет выделено еще 7 млрд. "Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой - в 2023 году", - отметил Рогозин.

Вторая часть средств, сказал он, пойдет на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи "Экспресс-РВ". "Там финансирование аппаратов идет от Минцифры, а средства выведения мы должны создать сами", - добавил Рогозин.

О программе "Сфера" президент Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. В декабре 2020 года источник сообщил ТАСС, что работы на 2021 год уже определены. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что головные исполнители приступили к работам по программе "Сфера".