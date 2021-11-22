Глава ФНС рассказал, почему служба занялась криптовалютами

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба России плотно занимается рынком криптовалют, потому что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы. Об этом заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров в интервью РБК , опубликованном в понедельник.

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"Если говорить о криптовалютах, то мы сейчас достаточно плотно занимаемся этим рынком, понимая, что эта система расчетов может создать достаточно существенную эрозию для налоговой базы", - рассказал Егоров.

Также он добавил, что сейчас для ухода от налогов также используются технологии и анонимизация с точки зрения предоставления услуг различными мошенниками.