Опрос: каждый 16-й россиянин регулярно сам откладывает деньги на пенсию

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Более половины россиян (58%) ведут учет семейных доходов и расходов, однако лишь каждый шестнадцатый регулярно откладывает деньги на пенсию. Такие результаты показал опрос, проведенный "СберНПФ"

"Более половины россиян (58%) ведут учет семейных доходов и расходов, выяснил "СберНПФ". При этом почти четверть (22%) домохозяйств занимаются долгосрочным и среднесрочным планированием своего бюджета, а каждый 16-й респондент регулярно делает накопления на пенсию, откладывая на эти цели в среднем 5% дохода", - говорится в исследовании, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Сбережения на жизнь после окончания трудовой карьеры для россиян пока менее привычны, чем откладывание денег на крупные покупки, указывают авторы исследования. Как показал опрос, целевые пенсионные накопления делают 6,1% участников опроса. Люди, готовящиеся к выходу на заслуженный отдых (50-60 лет), заботятся о таких сбережениях в четыре раза чаще молодежи в возрасте 18-30 лет (11% против 2,7%).

Больше всего россиян, которые целенаправленно копят на пенсию, проживают сегодня в Астрахани (10,2%), Владивостоке (9,8%), Хабаровске (9,8%) и Рязани (9,3%).

"Самыми перспективными направлениями для долгосрочных вложений респонденты считают банковские депозиты (35%) и инвестиции в фондовый рынок (акции, ПИФы и т. д.) - 24%. Хочу напомнить, что накопления с помощью индивидуальных пенсионных планов (ИПП) могут оказаться более выгодными, чем депозиты, и менее рискованными, чем покупка акций", - прокомментировал опрос генеральный директор "СберНПФ" Александр Зарецкий, слова которого приводятся в исследовании.

Планирование бюджета

Чаще всего планированием семейных расходов на более или менее долгосрочную перспективу занимаются женщины. Так, положительно на этот вопрос ответили 64% респондентов женского пола. При этом контроль бюджета скорее свойственен людям старшего поколения. В возрастной группе 40-50 лет вести учет семейных трат и поступлений привыкли более половины опрошенных (56%), в группе 50-60 лет - две трети (68%), а среди 18-30-летних - только треть (38%).

Больше других планированием семейного бюджета занимаются жители Астрахани (87%), Кемерова (86%), Оренбурга (77%), Ульяновска (77%) и Кирова (72%), уточнили авторы исследования. "Глубина подробного планирования доходов и расходов у российских домохозяйств обычно невелика. Если на месяц вперед свой бюджет детально расписывают 87% респондентов, то на 9-11 месяцев - уже только 4%. Рассчитывать доходы и крупные расходы на среднесрочную и долгосрочную перспективу (2,1 года в среднем по стране) стараются 22% россиян. Дальше всех в финансовых вопросах загадывают астраханцы (они планируют крупные покупки в среднем на 3,9 года), уфимцы (3,6 года), ярославцы (3,4 года), саратовцы (3,3 года) и пензенцы (3,2 года)", - отмечается в исследовании.

Исследование проводилось в октябре - начале ноября 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек методом телефонного опроса (CATI).