Исследование: почти половина россиян увеличила в пандемию траты на свои хобби

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Почти половина россиян - участников соцопроса за время пандемии с начала 2020 года увеличила траты на свои хобби, свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах жизнь" и "Росгосстрах" (есть в распоряжении ТАСС).

Телефонный опрос проводился с 1 по 15 ноября во всех федеральных округах РФ среди 1 500 человек.

"Почти половина респондентов (44,3%) отметили, что за время пандемии их хобби подорожало. В частности, 22,5% от общего числа участников опроса указали на значительный рост трат, а 21,8% - на незначительный. 53% опрошенных не почувствовали влияния пандемии на стоимость своих увлечений. У 3% любимое занятие подешевело", - следует из результатов опроса.

Чаще о росте трат на хобби говорили жители Омской (54%), Свердловской (53%), Волгоградской (52,9%), Ростовской (52,9%) и Воронежской (52%) областей. Реже - жители Татарстана (26%), 32% (Башкирии), Москвы (34%) и Санкт-Петербурга (39%), притом что респонденты именно из этих регионов чаще других говорили о наличии у них дорогих увлечений.

На любимое занятие большинство россиян сейчас тратит до 10 тыс. рублей в месяц. В частности, 27% оно обходится в 1-5 тыс. рублей ежемесячно, 26% ничего не тратит, у 17% уходит до 1 тыс. рублей, а у 12% - от 5 до 10 тыс. рублей.

В то же время 18,4%, или почти каждому пятому респонденту, хобби обходится более чем в 10 тыс. рублей ежемесячно. Чаще других о наличии дорогостоящих хобби говорили респонденты из Москвы (таковых 34% от общего числа опрошенных москвичей), Татарстана (25%), Новосибирской области (24,5%), Санкт-Петербурга (22%), Башкирии (22%).