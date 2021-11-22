В ФНС планируют отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует отказаться от стандартной для физических лиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ. Об этом заявил глава ФНС РФ Даниил Егоров в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"Мы пытаемся сделать так, чтобы налогоплательщикам было комфортно. По сути, мы рассматриваем это как наш вклад в конкурентоспособность нашей страны и нашей экономики - убрать издержки с плеч налогоплательщиков. Ведение налогового учета, заполнение налоговых деклараций, безусловно, можно отнести к такого рода издержкам. Поэтому наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. Это касается и физических лиц: в перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев", - рассказал он изданию.

"Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату", - пояснил Егоров.

По его словам, плательщики должны видеть, что ФНС не только выполняет контрольную функцию, но и автоматизирует сервисы. "Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году", - сообщил глава ФНС.