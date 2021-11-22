"Известия": в России могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тыс. рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении суммы не подлежащего налогообложению дохода физических лиц с 4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Об этом в понедельник сообщают " Известия ".

"Следует отметить, что доходы в размере 4 тыс. рублей (вместо 2 тыс. рублей), не подлежащие налогообложению, были установлены федеральным законом от 30 июня 2005 года <…>. То есть более 15 лет назад. За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке", - цитирует газета текст пояснительной записки.

По данным издания, в документе говорится, что новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, получивших в течение года доходы, не подлежащие налогообложению.

"Госдума сейчас активно вносит поправки в налоговое законодательство. Например, об освобождении от НДФЛ многодетных семей или о его увеличении с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Поэтому, проанализировав существующую ситуацию, мы поняли, что сумма, которую может получать гражданин, не платя налог, давно устарела", - рассказал "Известиям" автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Минфине РФ газете сообщили, что законопроект в настоящее время находится на рассмотрении.

В настоящее время такому налогообложению не подлежат, в частности, материальная помощь работодателей своим работникам, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, а также материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, пишет газета.