Эксперты разделились во мнении о наличии у бизнеса РФ полномочий для проверки паспортов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Представители бизнес-сообщества, опрошенные ТАСС, не пришли к единому мнению о том, достаточно ли у предпринимателей и их сотрудников полномочий просить у клиентов паспорт для сверки данных QR-кода. Часть специалистов считает, что для этого бизнесу нужны дополнительные правовые нормы, чтобы защититься от конфликтных ситуаций с посетителями, еще один эксперт - что вполне достаточно обязанности проверять документы.

Правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Один из них предполагает посещение мест проведения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода о вакцинации, документа о перенесенном ковиде, либо медотвода от вакцинации.

При посещении аптек, а также организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, предъявлять ничего не нужно. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать власти регионов.

Согласно законопроекту, лицо, непосредственно пропускающее людей в помещение, "в целях установления принадлежности гражданину предъявляемой им документации" обязано потребовать и удостоверение личности. Если человек отказывается его предъявлять, его не впустят.

Федеральные законы содержат прямое указание сотрудникам ряда ведомств проверять документы, удостоверяющие личность граждан. Это, в частности, законы "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Продавцы спиртного также вправе потребовать у покупателя документ, но только "в случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия".

Больше полномочий

В законодательстве есть правовая неопределенность по поводу вопроса проверки паспорта и QR-кода, считает руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева. "Государство в определенном плане перекладывает на бизнес исполнение своих личных полномочий, не закрепляя это законодательно. Субъектов малого и среднего бизнеса в настоящий момент интересует алгоритм действий при проверке QR-кода и паспорта лица, которому выдан этот код", - сказала она ТАСС.

Бизнес не обладает полномочиями лиц, уполномоченных на проверку документов, круг которых определен законом, однако человек вынужден предъявлять коммерческой организации паспорт, чтобы получить услугу, пояснила Авдеева. Она отметила, что в отдельных федеральных законах есть указания на сотрудников госорганов и должностных лиц, которые вправе проверять документы, удостоверяющие личность.

"Если же говорить о лицах, осуществляющих частную охранную деятельность, действия законов, на них не распространяется. Законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" прямо не предусматривается право частного охранника на проверку документов, удостоверяющих личность граждан, там указана лишь возможность требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, а также осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход указанных лиц на объект охраны", - сказала Авдеева.

С ней согласен эксперт по финансам московской "Опоры России", генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев. Он отметил, что распространение QR-кодов должно стимулировать граждан прививаться от ковида, но это и накладывает ограничения на людей. "У бизнеса нет на данный момент таких полномочий, которые дают право просить у клиентов паспорт для сверки с QR-кодом. В законопроектах этот аспект недостаточно юридически прописан. Однако после определенного количества инцидентов, связанных с отказом клиентов предъявить документ для сверки с QR-кодом, подобные ситуации будут носить прецедентный характер и могут повлиять на принятие законов", - полагает Вешаев.

Бизнесу необходимы нормы, разрешающие запрашивать у посетителей документы, резюмировала вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. "Нужна нормативная база, разрешающая предпринимателю спрашивать эти документы, такая, которую предприниматель мог бы предъявить любому гражданину, гостю со словами: "Смотрите, у меня есть полномочия это у вас спросить". И на основании того, что [они] согласились или не согласились предоставить эту информацию, дальше у нас складываются или не складываются отношения", - сказала она.

Звоните в полицию

Вице-президент "Опоры России", руководитель бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов бизнес-объединения Дмитрий Петровичев не видит необходимости в дополнительном закреплении полномочий бизнеса проверять удостоверения личности.

"[У предпринимателя] есть обязанность, которая наложена на него действующими нормативно-правовыми актами. <…> Если гражданин отказывается предъявлять документы, то, к сожалению, для предотвращения накладывания штрафа на само предприятие ему должно быть отказано в услуге. В случае нарушения общественного порядка со стороны такого гражданина надо нажимать на тревожную кнопку или вызывать полицию", - сказал Петровичев.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов добавил, что бизнес на сегодняшний день не имеет "окончательных прав" проверять у гостей паспорт. "Человек заходит в ресторан, его физически нельзя остановить. Его физически может остановить только полиция. <…> Вот мы смотрим, кто-то зашел по QR-коду и сидит, подходит еще один, он без QR-кода, садится за стол и ест. Какой функционал - полицию вызывать?" - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация о создании в России гаджета для проверки QR-кодов на подлинность, основа устройства - искусственный интеллект. Управляющий партнер здравницы "Лаго-Наки" (Адыгея) Татьяна Мамонтова неоднозначно оценила разработку. С одной стороны, чем проще механизм передачи информации из системы гостиничного или санаторно-курортного хозяйства, тем легче сотрудникам и объектам, подчеркнула она. "С другой стороны, мы понимаем, что это дополнительные расходы, которые, естественно, лягут на бизнес. Если это будут посильные расходы, я думаю, все будут только за оптимизацию", - сказала Мамонтова.

По мнению Миронова, подобная система - "неподъемная вещь". "Мало того, ее надо поставить, ее надо обслуживать, за [ее] обслуживание надо платить. Это все деньги", - заключил он.