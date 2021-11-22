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Турпоток в ДФО летом 2021 года стал на 71% больше, чем в прошлом году

Объем инвестиций в туристические проекты территорий опережающего режима, Свободного порта и Арктической зоны РФ превышает 185 млрд рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Туристический поток на Дальний Восток летом 2021 года вырос на 71% по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития по итогам встречи, которую провели в Москве министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

"В 2021 году в летний сезон регионы Дальнего Востока посетили более одного миллиона туристов - на 71% больше, чем в 2020 году. Объем инвестиций в 236 проектов туристической направленности, запланированных и реализуемых в преференциальных режимах территорий опережающего режима, Свободного порта и Арктической зоны РФ, превышает 185 млрд рублей", - сказано в сообщении.

На встрече Чекунков рассказал о комплексе мер, реализованных правительством России для развития туризма на Дальнем Востоке и в Арктике - программе туристического кешбэка, субсидирования авиаперелетов, поддержке инвестиционных проектов по созданию объектов туристической инфраструктуры. По его мнению, туризм является одним из наиболее перспективных направлений для развития в рамках сотрудничества с Израилем.

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