"Деловая Россия" предложила дать доступ к ФОТ 3.0 бизнесу, не участвовавшему в ФОТ 2.0

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Деловая Россия" предложило распространить программу льготного кредитования ФОТ 3.0 на предпринимателей, которые не стали участниками программы ФОТ 2.0 и не сокращают штат сотрудников. Об этом в понедельник ТАСС сообщил председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Да, у нас есть подобного рода сложности - опять же, не во всех субъектах - в значительной части субъектов. Конечно, это в большинстве своем компании, которые не подходят под критерии данной грантовой помощи, то есть, которые не участвовали в программе ФОТ 2.0. То есть, возможно, [они] сократили свой штат на предыдущем витке коронавирусной пандемии и, по сути своей, не выполнили свою часть договоренностей, то есть, сохранение рабочих мест. Тем не менее, ведем диалог с правительством, чтобы и тем, кто не участвовал в программе ФОТ 2.0, но у кого соблюдаются принципы той самой ковенанты несокращения рабочих мест, тоже открыть доступ к программе ФОТ 3.0", - сказал он, отвечая на вопрос, фиксирует ли "Деловая Россия" обращения от малого и среднего бизнеса о сложностях в получении кредита по программе ФОТ 3.0.

Репик отметил, что есть и сложности, связанные с работой самих банковских институтов. "Понятно, что сейчас в основном претендуют на ФОТ 3.0 компании, находящиеся не [в] самых простых условиях - у этих компаний часто финансовый результат не положительный, а отрицательный, особенно по результатам прошлого, пандемийного, года", - сказал он.

По словам Репика, также есть обращения от тех предпринимателей, "кто не соответствует в рамках ОКВЭД". "То есть, есть объективные причины, но все равно, есть еще и факты каких-то, скажем, недопониманий между банками и заявителями. На местах мы все кейсы у себя аккумулируем, поэтому если у кого-то из членов "Деловой России" или просто региональных компаний возникают такие проблемы, мы всем рекомендуем обращаться в региональные отделения", - сказал он.

Программа ФОТ 3.0 возобновлена с ноября 2021 года для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. Она направлена на поддержание занятости на предприятиях, наиболее пострадавших от введения ограничительных мер из-за коронавируса. Это гостиницы и санатории, рестораны, стоматологии, музеи, зоопарки, кинотеатры, фитнес-центры, салоны красоты, химчистки, туристические агентства, а также организации по ремонту бытовой техники, дополнительному образованию, уходу за детьми, организации мероприятий.