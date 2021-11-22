ФНС отмечает значительный рост платежей в форме дивидендов в адрес Кипра

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) наблюдает существенный рост платежей в форме дивидендов в адрес Кипра после пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

"То, что наблюдается сегодня, я бы определил двумя состояниями. Первое - это некое замирание: предполагаю, бизнес оценивает и ищет новую точку равновесия. Второе - мы наблюдаем достаточно существенный рост платежей в форме дивидендов в адрес Кипра - с прошлогодних 102,6 млрд рублей до 311,4 млрд рублей за девять месяцев этого года. Это достаточно большой объем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о пересмотре новых налоговых соглашений, Егоров сообщил, что далее планируется работа в рамках подхода Pillar 2 [предполагает выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15%]. "Скорее всего, сейчас пойдет более интересная волна, которая на это повлияет куда более существенным образом. Это так называемая Two-Pillar Solution, разработанная на базе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прежде всего я имею в виду Pillar 2. Это решение, я считаю, фундаментальным образом повлияет на межнациональные компании", - отметил глава ФНС.

По его словам, соглашение Pillar 2 имеет два глобальных решения. Первое - это сама по себе доплата налога в страну головной юрисдикции в случае превышения 15%. Второе - когда выплата из страны источника происходит в страну реципиента, где такие виды доходов не подлежат пониженному налогообложению, то налог по этой выплате взимается у источника. "Именно это я имел в виду, когда сказал, что здесь есть другая форма решения. Такое наднациональное решение закрывает в широком аспекте проблему транзитных юрисдикций, мягких налоговых юрисдикций и т. д., если это заработает так, как предполагается на сегодняшний момент", - пояснил Егоров.

Он добавил, что при применении наднационального регулирования важно соблюсти грань, касающуюся стимулирующей функции налогов. "Нужно очень серьезно и очень аккуратно подходить к вопросу, в чем она будет выражаться. Любая универсализация, любое достижение статус-кво в мировом масштабе приводит к ситуации, когда фиксируется состояние достижений разных юрисдикций на тот момент, когда эта фиксация произошла", - сказал глава ФНС.