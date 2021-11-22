Вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил компенсировать НДФЛ молодым специалистам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) в понедельник направил письмо на имя зампредседателя правительства Татьяны Голиковой с предложением рассмотреть возможность введения компенсации налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для ряда категорий молодых россиян, включая работающих студентов вузов и специалистов. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

В письме депутат указывает на то, что на сегодняшний день "до окончания учебы в большинстве случаев студенты вынуждены работать на стартовых позициях в компаниях с низкой заработной платой", что приводит к оттоку молодежи за границу, где им могут предложить гораздо более выгодные условия. Также, указывает Чернышов, сохраняется проблема молодежной безработицы, а у молодых людей, которые находятся в начале карьерного пути, "после выплаты всех налогов средств на комфортную жизнь и организацию досуга фактически не остается".

"Учитывая, что миграция молодежи также влияет на общее снижение человеческого капитала в России, прошу вас рассмотреть возможность введения вычета или полной компенсации налога на доходы для физических лиц для отдельных категорий молодежи", - говорится в письме.

Вице-спикер Думы предлагает распространить данную меру "на студентов ссузов и вузов, совмещающих учебу с работой, молодых специалистов и научных сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет, чьи ежемесячные доходы не превышают двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда, 12 792 руб. - прим. ТАСС) или 300 тыс. рублей в год". "Это позволит молодым людям фактически рассчитывать на тринадцатую зарплату, равномерно распределенную на двенадцать месяцев", - уточняет он. Планку в 27 лет Чернышов объясняет тем, что к этому времени "большинство студентов завершают обучение в аспирантуре, набираются минимального опыта работы и могут претендовать на получение более высокой должности с широким кругом обязанностей и высокой заработной платой".