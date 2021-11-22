Специалисты сочли площадку Байкальского ЦБК нерентабельной для выращивания рыбы

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Площадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), которую власти Иркутской области предлагали использовать под выращивание рыбы, пока не рассматривается для таких проектов, так как Росрыболовство считает их преждевременными и низкорентабельными. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Павел Матрунчик.

Ранее власти Иркутской области предлагали Росрыболовству развивать аквакультуру на промплощадке бывшего БЦБК.

"По вопросу возможности развития аквакультуры на территории БЦБК Росрыболовство уведомило правительство Иркутской области о том, что рассмотрение данного вопроса преждевременно. Учитывая природно-климатические условия региона, значительные объемы требуемых инвестиций по применению системы установок замкнутого водоснабжения для выращивания ценных пород рыб, перспективы рентабельности оцениваются как низкие", - сообщил собеседник агентства.

Росрыболовство также отметило, что при разведении на площадке БЦБК видов рыб, не характерных для Байкала, в случае чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера в озеро могут попасть не свойственные экосистеме представители фауны.

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. В накопителях комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов производства. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года. Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. Тремя основными направлениями развития города определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта.

Какую рыбу выращивают

Производители Иркутской области выращивают лососевые и карповые виды рыб, а также осетра и пелядь. По данным на 1 ноября, в регионе насчитывается 34 рыбоводных участка, где можно выращивать рыбу. Из них используются 26.

Стоит задача наращивать объемы производства товарной аквакультуры, так как в Иркутской области лишь 3% рыбы произведено промышленным способом, 97% - это рыба, выловленная в водоемах. Однако товарное рыбоводство в сибирском климате является очень затратным видом деятельности, требует больших капитальных вложений, имеет длительные сроки окупаемости. Чтобы поддерживать производителей, из областного бюджета им компенсируют затраты на приобретение рыбопосадочного материала и кормов.

Как сообщил Матрунчик, в 2019 году в Приангарье произвели 92 тонны рыбы, в 2020 году - 120 тонн, за девять месяцев 2021 года - 85 тонн. В Иркутской области также занимаются выращиваем молоди для зарыбления водоемов. В 2020 году в них выпустили 200 тыс. мальков сазана, в 2021 году - 150 тыс. мальков пеляди, 100 тыс. мальков омуля, 120 тыс. мальков сазана.