Эксперты оценили потребность инвестиций для замены сетей водоснабжения в 3,2 трлн рублей

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Потребность в инвестициях для замены водопроводных сетей в целом по России достигает почти 3,2 трлн рублей, канализационных - 638 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании фонда "Институт экономики города" (имеется в распоряжении ТАСС).

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что, по предварительным данным ведомства, в замене нуждается 43,5% сетей водоснабжения при фактической замене 1,1% или 6,2 тыс. км. Общая протяженность водопроводных сетей достигает 584 тыс. км, а доля потерь водоснабжения - примерно 22,9%. При этом Минстрой планирует в течение трех-четырех месяцев провести полную инвентаризацию объектов ЖКХ.

Эксперты фонда подсчитали, что потребность в инвестициях для замены водопроводных сетей достигает примерно 731% от расходов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, а канализационных сетей - 146%, если сравнивать с расходами таких предприятий по данным Росстата за 2019 год. В расчетах говорится, что в 2019 году общая сумма расходов таких предприятий составила 436,7 млрд рублей при доходах в 425,9 млрд рублей.

"Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в России в основном убыточны по основным видам деятельности и их расходы на операционную деятельность и модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения несопоставимо ниже необходимых инвестиций в модернизацию инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения", - отмечается в исследовании.

Инфраструктурные облигации как решение

Эксперты фонда "Институт экономики города" оценили возможность использования механизма инфраструктурных облигаций для замены водопроводных сетей. Для тестовых расчетов в фонде выбрали город Екатеринбург. В исследовании говорится, что темп роста тарифов на воду в Свердловской области в 2018-2021 годах опережал предельный индекс платы за все коммунальные услуги в 5,4%, что связано с большими потребностями этого сектора в финансировании при относительно более низких тарифах при сравнении с другими коммунальными секторами. Кроме того, МУП "Водоканал" в Екатеринбурге не позволяет удовлетворить все потребности города в развитии инфраструктуры водоснабжения и водоотведения при достаточно высоком уровне выручки предприятия и высоком потенциале окупаемости таких инвестиций в экономике города.

По расчетам фонда "Институт экономики города", при объеме эмиссии инфраструктурных облигаций от 10 млрд до 20 млрд рублей и увеличении тарифов на водоснабжение и водоотведение не выше установленных предельных индексов дополнительная тарифная выручка может составить от 1,3 млрд до 2,9 млрд рублей в год в зависимости от уровня роста тарифов и бюджетного софинансирования на погашение облигаций. "[При выпуске инфраструктурных облигаций] повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение [в рамках установленных предельных индексов] приведет к увеличению годовых расходов бюджета для всех сценариев на 526 млн рублей (в том числе 115 млн рублей на субсидии на оплату ЖКУ, 142 млн рублей на льготы гражданам по оплате ЖКУ и 269 млн рублей на расходы на оплату коммунальных услуг бюджетными организациями) - в 5 раз меньше прироста тарифной выручки", - добавляет в исследовании.

Эксперты пришли к выводу о целесообразности использования механизма инфраструктурных облигаций для развития водопроводного сектора. В то же время, говорится в исследовании, есть несколько ограничений для развития этого рынка, среди которых избыточная централизация тарифного регулирования, низкая бюджетная обеспеченность при высокой долговой нагрузке бюджетов муниципалитетов и регионов, низкая кредитоспособность предприятий водоснабжения и водоотведения, а также высокая доля бюджетных расходов на предоставления неадресной поддержи потребителям ЖКУ.

В фонде считают, что снять подобные ограничения позволят частичная децентрализация тарифного регулирования хотя бы в части определения тарифов на присоединения к сетям для застройщиков, передача налога на имущество организаций с регионального на муниципальный уровень, предоставление гарантий федерального бюджета по инфраструктурным облигациям и сокращение доли расходов бюджетов на предоставление неадресной поддержи потребителям ЖКУ при увеличении доли адресной поддержки.

О механизме инфраструктурных облигаций

Правительство России утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.