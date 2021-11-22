Программа по модернизации и капремонту старых детсадов начнется в Кузбассе с 2022 года

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Региональная программа "Мой новый детский сад" будет запущена в Кузбассе с 2022 года и позволит ежегодно в течение пяти лет капитально ремонтировать и переоснащать около 10 дошкольных учреждений с высокой степенью износа зданий. Инициатива областных властей поддержана президентом Владимиром Путиным, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства Кемеровской области.

"На встрече с президентом России Владимиром Путиным 1 октября я рассказал о нашей инициативе, и он поддержал проект капитального ремонта детских садов. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы ежегодно ремонтировать не менее 10 дошкольных учреждений. Это будет полный ремонт и переоснащение каждого объекта. Для детей здесь будет создана современная, комфортная и безопасная среда", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Как пояснили ТАСС в министерстве образования Кузбасса, сегодня в регионе 860 детских садов, здания 220 из них изношены более чем на 50%. Раньше текущий ремонт дошкольных учреждений проводили муниципалитеты, финансовые возможности которых ограничены. Уже выбраны шесть детсадов, в которых капремонт будет проведен в первую очередь, в их числе детский сад №235 в Новокузнецке, жалоба на протекающую кровлю в котором поступила в июне на прямую линию Владимира Путина.

На время ремонта воспитанникам будут предоставляться места в других дошкольных учреждениях с учетом пожеланий родителей. Чтобы работы не отнимали много времени, проектировщиками разработаны типовые решения. Программа "Мой новый детский сад" позволит сделать так, чтобы старые детские сады по комфорту и оснащенности не уступали недавно построенным.

"Для успешной реализации программы разработан перечень рекомендуемых цветовых решений, отделочных материалов, что позволит ускорить процесс проектирования капитального ремонта. При капитальном ремонте будет сохраняться принцип комплексного подхода.

После завершения строительно-монтажных работ сад оснащается мебелью и техникой, благоустраивается территория", - сообщили ТАСС в министерстве строительства Кузбасса.