Мишустин заявил, что производство углеродного волокна в Елабуге обеспечит нужды авиарынка

ЕЛАБУГА, 22 ноября. /ТАСС/. Развитие производства углеродного волокна в Елабуге (Татарстан) поможет обеспечить потребности российского авиастроительного и других рынков и снизить зависимость страны от импорта такой продукции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода по производству ПАН-прекурсора в Татарстане.

"Развитие производства углеродного волокна поможет обеспечить потребности авиастроительного и других рынков в высококачественной продукции, закрепить независимость от импорта в сфере композитных материалов, успешно конкурировать на международных рынках, представляя продукцию, которая не уступает по качеству и цене зарубежным аналогам", - сказал глава кабмина.

Поздравляя участников церемонии открытия нового завода по производству сырья для получения углеродного волокна, Мишустин отметил, что это стратегический материал, который применяется в ключевых отраслях промышленности: авиа- и судостроении, водородной энергетике и строительстве. По его словам, реализация в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга" "столь масштабного проекта имеет большое значение не только для Республики Татарстан, но и для страны".

"Запуск этого завода завершает формирование технологической и производственной цепочки создания композитных материалов - от сырья до готовых изделий. И особенно важно, что все эти технологии разработаны в России", - подчеркнул премьер.

Запущенное предприятие - второй завод компании UMATEX, композитного дивизиона госкорпорации "Росатом", в ОЭЗ "Алабуга". В 2015 году здесь было введено в эксплуатацию предприятие "Алабуга-Волокно", которое производит углеродные волокна. Мощность составляет до 1,4 тыс. тонн в год.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Алабуга", новый завод был реализован за три года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей, "Алабуга" выступила в нем стратегическим партнером и соинвестором. Мощность предприятия составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год, на нем создано 167 новых рабочих мест. Компания UMATEX является лидером в производстве углеродного волокна в России и единственной в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе.