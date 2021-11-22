Алтайские муниципалитеты, где возник дефицит угля, получат его из резервного фонда края

БАРНАУЛ, 22 ноября. /ТАСС/. Несколько районов Алтайского края, где наблюдается дефицит угля, получат топливо из резервного фонда региона, сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

Проблемы с поставками угля испытывают жители нескольких районов Алтайского края. По данным властей, сбои в поставках произошли из-за резкого подорожания топлива, которое завозят из Кемеровской области, и его дефицитом в связи с большим объемом экспортных поставок.

"Из-за резких скачков цен на топливном рынке, отсутствия подвижного состава для доставки, дефицита топлива на внутреннем рынке в некоторых районах края на старте отопительного сезона сложилась непростая ситуация. На сегодняшний день дефицит угля есть в Новичихинском, Поспелихинском и Хабарском районах. <…> Муниципалитетам, где образовался дефицит, уголь будет выделен из резервного фонда", - говорится в сообщении по итогам совещания в краевом парламенте по мониторингу ситуации с отопительным сезоном.

Отмечается, что поставщики, которые не смогли привезти топливо из-за дефицита на внутреннем рынке и дефицита подвижного состава, из-за сложившейся ситуации теперь рискуют попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

"Возможно, стоит сдвинуть сроки поставок на более ранние и начинать завозить уголь уже в конце июля, чтобы потом не попадать в самый пик перевозок", - цитирует пресс-служба замминистра транспорта региона Дмитрия Коровина.

О проблемах с углем на Алтае

На минувшей неделе в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ ТАСС сообщили, что проблемы с поставками угля произошли из-за резкого его удорожания в Кемеровской области - в среднем на 60%. Также на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

Запасы угля на площадках Алтайского края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн. Минстроем края готовится к проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.

Температура воздуха в Барнауле днем в понедельник составляет минус 2 градуса, однако на прошлой неделе в регионе несколько дней стояли пятнадцатиградусные морозы.