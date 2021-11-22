"Ъ": бизнес предупредил о перебоях с поставками из-за проблем с автоперевозками из Европы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) обратился к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок из Европы в России, возникших на границе ЕС и Белоруссии на фоне миграционного кризиса. Транспортный коллапс на контрольно-пропускном пункте (КПП) Бобровники ведет к нарушению поставок и может вызвать рост цен, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо КСИИ от 18 ноября.

По данным издания, 25-километровая пробка на границе с Польшей КПП "Бобровники" увеличивает время перехода до 80 часов. При этом день простоя одного грузовика стоит как минимум €500, уточняет газета. Через границу Белоруссии и ЕС проходит около 10% российского импорта в натуральном выражении, более 90% поставок приходится именно на автомобильный транспорт.

Пробки начали образовываться и на альтернативных маршрутах через Латвию и Литву, проезд через них увеличивает затраты на проезд грузовика как минимум на €300, отмечает издание со ссылкой на КСИИ.

"Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников", - предупреждают в КСИИ.

Бизнес просит Белоусова оказать содействие обеспечению межведомственной координации и подготовке к увеличению грузопотоков через границу РФ с Латвией.

В пресс-службе правительства заявили "Коммерсанту", что пока не получили письмо. В Минтрансе и Минпромторге комментарии изданию не предоставили.

Источник "Коммерсанта" в крупной торговой сети рассказал, что у компании на КПП "Бобровники" стоят несколько грузовиков. В сети "Лента" также подтвердили задержки в прохождении грузов.

Очевидного логистического решения участники рынка и эксперты не видят, рассчитывая на политическое урегулирование вопроса, пишет газета.

О ситуации на границе

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша рассматривает возможность серьезных санкций против Белоруссии, включая закрытие границы, транзитных и торговых переходов.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.