МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Первый канал" погасил часть задолженности перед ВТБ, сейчас долговая нагрузка телеканала существенно сократилась. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" заявил первый заместитель президента - председателя правления банка, глава совета директоров "ВТБ Капитала" Юрий Соловьев.

Ранее издание со ссылкой на источник сообщало, что долг телеканала перед ВТБ может составлять около 10 млрд рублей.

"Первый канал" погасил часть задолженности, приведя долговые метрики в очень хорошее состояние. Его долговая нагрузка существенно сократилась", - сказал Соловьев.

По словам банкира, ВТБ доволен этой инвестицией, канал занимает лидирующее положение в российском телевещании во всех слотах. "Мы видим большие перспективы успешного развития, наращивания объемов высококачественного контента, в том числе производимого через ко-продакшн", - уточнил топ-менеджер.

Сейчас ВТБ в качестве акционера телеканала участвует в утверждении планов менеджмента, "которые предлагают сокращение издержек по ряду направлений". "Мы видим канал как довольно многообещающую инвестицию и выхода в ближайшей перспективе не планируем", - подчеркнул Соловьев.

ВТБ и "Первый"

В начале сентября 2021 года банк ВТБ стал владельцем 32,89% акций АО "Первый канал". ВТБ не в первый раз входит в состав акционеров этого телеканала. Так, в марте 2019 года банк приобрел 20% акций "Первого канала" у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. Однако 23 сентября 2020 года ВТБ вышел из капитала телеканала.

20 марта 2021 года на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому ВТБ вернется в число негосударственных акционеров "Первого канала".