РБК: стоимость красной икры достигла исторического максимума

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. руб. за 1 кг. За 20 лет икра подорожала в 7,4 раза, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным РБК, рост цен на красную икру происходит несмотря на обратный прогноз Росрыболовства и увеличение добычи лососевых. Росстат также зафиксировал рост цен на красную рыбу в охлажденном и мороженом виде, которые в октябре 2021 года выросли на 16%, с 726,9 до 845,3 рубля за кг, уточняет издание.

Как сообщает издание со ссылкой на Росстат, лососевая икра в рознице непрерывно дорожает с начала 2020 года. В ноябре 2020 года накануне новогодних праздников средние цены превысили 4 тыс. руб. за 1 кг, побив предыдущий рекорд августа 2018 года в 3,9 тыс. руб. за кг, уточняет издание.

По данным Росрыболовства на ноябрь 2021 года, в структуре производства почти 45% приходится на лососевые (семга, форель) - за девять месяцев объем выращивания составил почти 120 тыс. тонн, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.