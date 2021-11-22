В Свердловской области в 2021 году выросло число физических лиц - налогоплательщиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Около 200 тыс. человек впервые вошли в число налогоплательщиков Свердловской области в 2021 году за счет изменения метода расчета налога на имущество физических лиц. Число новых налогоплательщиков составляет примерно 11% от общего числа жителей региона, которые уплачивают налог, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин.

"В этом году мы впервые считали налог на имущество физлиц по кадастровой стоимости. До этого использовалась для расчета инвентаризационная стоимость. По этой причине у нас образовалась большая группа новых плательщиков - это порядка 200 тыс. человек, которые владеют имуществом, построенным после 2013 года, по которым не была определена инвентаризационная стоимость", - сказал он.

Ваняшин добавил, что специалисты ФНС начислили порядка 5,2 млрд рублей имущественных налогов в текущем году, среди которых налог на имущество, транспортный и земельный налоги. В настоящее время оплачено около 3 млрд рублей, или 60% от суммы налога. Согласно этим данным, в текущем году сохраняется ежегодная тенденция уплаты налога в последние дни срока.

"У нас общая сумма исчисленного налога снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом, при этом повысилось общее количество плательщиков за счет тех людей, которые владеют имуществом. Поэтому для большинства жителей области сумма налога в этом году стала ниже", - добавил Ваняшин, уточнив, что в прошлом году было начислено 5,9 млрд рублей.