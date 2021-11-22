Мосбиржа возобновила торги облигациями "Роснано"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Московская биржа в понедельник возобновила торги облигациями "Роснано", сообщили в пресс-службе торговой площадки.

"Московская биржа отправила запрос в АО "Роснано" для выяснения планов компании в отношении ценных бумаг эмитента, допущенных к торгам на Московской бирже. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании", - сообщили на Мосбирже.

На Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объемом 71,5 млрд рублей. В пятницу торги этими ценными бумагами были приостановлены биржей в соответствии с предписанием Банка России, следует из комментария.

Вечером 19 ноября после приостановления торгов "Роснано" сообщило о прошедшей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций, в ходе которой обсуждались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В сообщении компании отмечалось, что накопленный долг и текущая финансовая модель компании требуют корректировок и "существует возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев".

АО "Роснано" также заявило, что планирует продолжить процесс открытого диалога с кредиторами и иными заинтересованными лицами.