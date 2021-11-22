Первое в России производство сырья для углеродного волокна запустили в ОЭЗ "Алабуга"

ЕЛАБУГА, 22 ноября. /ТАСС/. Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна - ПАН-прекурсора - открылся на территории особой экономической зоны "Алабуга". Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС. В открытии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Буквально 4-5 лет назад 80% композитов в России были импортные. Прошло несколько лет и уже 90% композитов - наши, отечественные. При этом рынок в целом вырос в два раза. В этот проект не очень все верили, многие сомневались. Во-первых, считали, что в России в принципе невозможно построить с нуля высокотехнологичное производство. <...> Второе - это точно невозможно сделать в такие сроки. Три года - чистый срок строительства завода", - сказал глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, решение о том, что "Алабуга" будет местом размещения завода, во многом определило успех проекта. "Мы создали уникальную цепочку от сырой нефти до высококачественных товаров. <... > Цепочка замкнута, цепочка российская. Я уверен, что впереди у нас огромная востребованность этого производства", - сказал Лихачев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам строительства завода отметил, что развитие производства углеродного волокна в Елабуге поможет обеспечить потребности отечественного рынка в такой продукции. "Развитие производства углеродного волокна поможет обеспечить потребности авиастроительного и других рынков в высококачественной продукции, закрепить независимость от импорта в сфере композитных материалов, успешно конкурировать на международных рынках, представляя продукцию, которая не уступает по качеству и цене зарубежным аналогам", - сказал глава кабмина.

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ "Алабуга", новый завод был реализован за три года. Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей. "Алабуга" выступила стратегическим партнером и соинвестором в проекте. Строительство завода профинансировано со стороны: Госкорпорации "Росатом" - 5,2 млрд рублей, АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" - 3 млрд рублей, Минпромторга РФ - 0,3 млрд рублей. Мощность нового завода составляет 5 тыс. тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест.

Это второй завод компании UMATEX - композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" - в ОЭЗ "Алабуга". В 2015 году на территории ОЭЗ введено в эксплуатацию предприятие "Алабуга-Волокно", которое производит углеродные волокна, мощностью до 1 400 тонн в год. Компания UMATEX является лидером в производстве углеродного волокна в России и единственной компанией в стране, образовавшей полную цепочку производства композитов на его основе.