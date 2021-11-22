Кабмин утвердил снижение НДС при продаже живой форели

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ включило пресноводную живую форель в перечень товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость (НДС) по сниженной ставке 10%. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"С 1 января 2022 года налог на добавленную стоимость при продаже пресноводной живой форели будет снижен с 20% до 10%. Необходимые для этого изменения внесены в перечень продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10%, и утверждены постановлением правительства", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что в перечень вошли ручьевая, озерная и радужная форель, а льготные налоги при реализации морской форели и пресноводной форели в свежем или охлажденном виде применяются еще с 2004 года.

"Решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития", - подчеркнули в пресс-службе.

В кабмине отметили, что постановление было подготовлено для реализации новых норм Налогового кодекса, которые были приняты в июне 2021 года и вступят в силу с 1 января.