Опрос Superjob: россияне считают 43 тыс. руб. достойной пенсией

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, составляет 43 тыс. руб. При этом только 24% опрошенных рассчитывает жить на одну государственную пенсию к достижения пенсионного возраста, говорится в результатах опроса сервиса пр поиску работы Superjob, опубликованных в понедельник.

"Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс. руб.)", - говорится в результатах исследования.

Согласно результатам опроса, только 24% рассчитывают жить в старости на государственную пенсию, 28% планируют взять подработку, 14% рассчитывают на личные сбережения, 4% - на накопительную пенсию в негосударственных пенсионных фондах и 1% - на помощь детей.

Женщины считают достойной пенсию в 41 тыс. руб., мужчины - в 44,7 тыс. руб. Молодые люди до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет - 45 тыс. руб. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. руб. - у россиян с зарплатой менее 30 тыс. руб. и 48 тыс. руб. - у тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц.

Опрос проводился 10-15 ноября среди 1600 респондентов в 403 городах России.