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Ericsson покупает Vonage

Сумма сделки составляет $6,2 млрд

СТОКГОЛЬМ, 22 ноября. /ТАСС/. Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson покупает американскую компанию облачных услуг Vonage Communication Platform (VCP). Сумма сделки составляет $6,2 млрд, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании.

Целью сделки является создание глобальной сети и коммуникационной платформы для открытых инноваций, поясняется в сообщении. "Суть нашей стратегии - построение ведущих мобильных сетей на основе лидерства в технологиях. Это создает условия для наращивания присутствия на корпоративном рынке. Приобретение Vonage означает следующий шаг в реализации этого стратегического приоритета ", - приводятся в пресс-релизе слова главы Ericsson Бёрье Экхольма.

VCP обслуживает более 120 тыс. клиентов и насчитывает более миллиона зарегистрированных разработчиков по всему миру.

Запланированная сделка должна быть одобрена акционерами VCP и финансовыми органами и, как ожидается, будет завершена в первой половине 2022 года.

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