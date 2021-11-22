Объем обрабатывающей промышленности Москвы за 11 лет вырос более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем обрабатывающей промышленности Москвы увеличился более чем в 1,5 раза за 11 лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Объем производства обрабатывающей промышленности в столице с 2010 года увеличился более чем в полтора раза. В Москве работает свыше трех тысяч промышленных предприятий. Наиболее уверенный рост обрабатывающая промышленность демонстрирует на протяжении последних трех лет. В 2018 году производство увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в 2019-м рост составил 7,1%, а в 2020-м производство увеличилось на 16,4%", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, объем отгруженных товаров столичных предприятий за 11 лет увеличился почти в три раза - с 2 трлн рублей до почти 6 трлн рублей.

"Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования - в 3,7 раза, готовых металлических изделий - в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения - в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий", - сказал он.

Значительный вклад в обрабатывающую промышленность Москвы внес один из четырех крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России - группа компаний "Москабельмет". Около 10% от общего объема производства идет на экспорт, в первую очередь, в страны СНГ.