Приморье в два раза перевыполнило годовой план по числу зарегистрированных самозанятых

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Более 29 тыс. человек зарегистрировались в Приморском крае в качестве самозанятых на середину ноября, что в два раза превышает плановые показатели на конец 2021 года. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Всего на середину ноября в Приморском крае зарегистрированы 29 083 самозанятых. В десятку наиболее популярных видов деятельности входят такие направления, как "перевозка пассажиров", "водитель", "перевозка грузов", "маникюр, педикюр", "парикмахер", "репетитор" и "фотограф", - пояснили в пресс-службе.

Помощи и поддержка субъектов МСП в Приморье оказывается в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края". В частности, для них действует пониженный налог 4-6%, а таке организовываются бесплатные обучающие семинары от центра "Мой бизнес". "В то же время, легализовав свой бизнес, граждане могут больше не волноваться насчет возможных санкций со стороны контрольно-надзорных органов и, самое главное, при необходимости они могут получить государственные меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП", - добавили в пресс-службе.