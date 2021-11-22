Товарооборот между Россией и Швейцарией вырос за девять месяцев на 11,2%

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Объем торговли между Россией и Швейцарией увеличился по итогам января - сентября 2021 года на 11,2% и достиг $4,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ по итогам заседания российско-швейцарской межправительственной комиссии.

"Позитивную динамику двусторонних отношений отражает и статистика: по итогам девяти месяцев наблюдается восстановление объемов торговли. Товарооборот со Швейцарией вырос на 11,2% и составил $4,4 млрд.", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Швейцария занимает восьмое место среди иностранных инвесторов в российскую экономику. Компании Nestle, ABB, Tetra Pak, LafargeHolcim, Roche, Novartis успешно работают на российском рынке много лет и планируют расширить инвестиционное присутствие.

В ходе заседания межправкомиссии министр финансов РФ Антон Силуанов и федеральный советник по финансовым вопросам Швейцарии Ули Маурер подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимном признании официальных клейм на изделиях часовой промышленности из драгметаллов.

В межсессионный период Россией и Швейцарией был разработан и подготовлен к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства. На стадии завершения находится согласование плана действий в области экономического сотрудничества.