Власти Крыма рассчитывают за три года привлечь 800 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма за счет создания благоприятного инвестклимата рассчитывают за три года увеличить инвестиции в регион на 12,4% и привлечь до 2024 года 800 млрд рублей, сообщил в понедельник на парламентских слушаниях проекта бюджета республики министр экономического развития региона Дмитрий Шеряко.

"В рамках базового сценария за три года ожидается рост инвестиций на 12,4%. Положительной динамике будет способствовать активная и планомерная политика органов власти по созданию благоприятного инвестиционного климата. Годовой объем инвестиций к 2024 году будет составлять более 290 млрд рублей, в целом за три года свыше 800 млрд рублей", - сказал Шеряко.

По словам министра, ожидается постепенный рост валового регионального продукта. "В целом за три года по базовому сценарию он составит 6,6% и будет обеспечен за счет роста базовых отраслей экономики (агропромышленный комплекс, санаторно-курортный и туристический сектор, промышленность, транспорт, строительство); реализации мероприятий в рамках государственных программ Республики Крым; развития экспортно-ориентированных предприятий, реализации приоритетных инвестиционных проектов; реализации инфраструктурных объектов, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года", - добавил Шеряко.

Он также отметил, что "динамика промышленного производства на среднесрочный период прогнозируется с ростом: в 2022 году - на 1,6 %, в 2023 и 2024 годах - соответственно на 3,7% и 4,5%". "Ускорению темпов роста отрасли будут способствовать эффективная реализация мер поддержки, а также реализация инвестиционных проектов в промышленности и энергетике", - пояснил Шеряко.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в августе сообщал, что российские власти намерены привлечь для развития Крыма и Севастополя порядка 1 трлн рублей частных инвестиций, создавая условия для бизнеса на полуострове. Бюджет Крыма после воссоединения с Россией увеличился в 10 раз в сравнении с украинским периодом, отмечал глава республики Сергей Аксенов.