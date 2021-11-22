На территории Байкальского ЦБК будут выращивать саженцы для восстановления лесов Байкала

ИРКУТСК, 22 ноября. /ТАСС/. Специалисты лесопитомника, который планируется создать на одном из шламонакопителей после ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, будут выращивать посадочный материал для проведения лесовосстановления рядом с Байкалом. Об этом в понедельник сообщило министерство лесного комплекса региона в аккаунте в Instagram.

"Планируется, что посадочный материал, который будет выращиваться в Байкальске, можно будет использовать как для рекультивации карт-накопителей шламовых вод БЦБК, так и для восстановления лесов центральной экологической зоны Байкальской природной территории", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, один из 14 шламонакопителей БЦКБ после рекультивации планируется использовать как площадку для лесопитомника. Он появится не ранее 2024 года, именно к этому сроку должна завершиться ликвидация отходов БЦБК и рекультивация карт-накопителей.

БЦБК работал с 1966 года по 2013 год и был градообразующим предприятием моногорода Байкальска с населением более 12 тыс. человек, расположенного на южном берегу Байкала в Иркутской области. В накопителях комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов производства. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города и разработала мастер-план комплексного развития Байкальска до 2040 года. Тремя основными направлениями развития города определены туризм, создание экологически чистых производств, сфера здоровья и спорта. Кроме того, в Байкальске планируют провести масштабную реновацию с использованием деревянного домостроения. Таким образом, Байкальск в будущем станет первым в России экогородом.