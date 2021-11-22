Мезенцев предложил создать программу Союзного государства по поддержке цифровизации СМИ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев в понедельник на пресс-конференции предложил создать программу по поддержке цифровизации российских и белорусских СМИ.

"Давайте мы все вместе подумаем, пока не ангажирую каким-то решениями, чтобы мы ввели в ближайшее время, обсудив это со сторонами, проект Союзного государства в поддержку цифровизации медиа как в России, так и в Белоруссии с поддержкой на союзный бюджет, - сказал Мезенцев. - Абсолютно убежден в том, что нас поддержит и Парламентское собрание [союза Белоруссии и России], которое 2 декабря соберется в Минске и изберет, в том числе и руководителя парламентского собрания. И, конечно, поддержат парламентарии. Ну и также нет сомнения, что министры финансов не будут против, потому что это более чем прогрессивное движение".

Он отметил, что это пока рамочный проект. По словам госсекретаря, речь идет об оказании инфраструктурной поддержки СМИ России и Белоруссии. При этом создаваемый в рамках программы контент будут определять сами издания, добавил Мезенцев.